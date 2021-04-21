Телеведущая Катя Осадчая поделилась новым кадром со своим "луком длня"

Пока пользователи сети спрашивают звезду практически под каждым постом о ее возможной беременности, Катерина никак сплетни не комментирует и продолжает показывать модные образы перед съемками. Как известно, звезда работает телеведущей сразу в нескольких проектах, поэтому она уделяет своим нарядам довольно много внимания.

Так, на представленном кадре Осадчая в красных штанах и цветастой рубашке с разноцветным принтом покрасовалась перед зеркалом. Как можно заметить, образ получился простым и привлекательным одновременно. Благодаря белой беретке и легкому макияжу, Осадчая превратилась в миловидную кокетку.

К слову, береты, шляпки и различные аксессуары, украшающие голову – это давняя фишка знаменитости, много лет являющейся главной ведущей «Светской жизни». Катерина настолько привыкла к различным украшениям, что они уже стали частью ее луков каждого дня.

До этого, по словам Осадчей, она была рада выбраться в дождливый лес, несмотря на то, что путешествие было в рамках работы. Позировала телеведущая в узких темно-синих джинсах, резиновых сапогах, сером гольфе с высоким воротом и салатовой теплой кофте. Несмотря на простой лук, выглядела стройная звезда весьма привлекательно.

Фанаты сразу ответили:

«В лесу в любое время года прекрасно 😍; Катя такая счастливая; Прогулка по мокрому весеннему городу, по своему прекрасна!; Сидим дома с чаем, оладьями и в объятиях собаки); Катя вроде беременная; А где шляпа от Багинского?); Это у вас дождь) а у нас солнечно) 🌞; Красивая😍; А в Одессе солнечно и тепло😊; обожаю хвойный лес🤗».

Напомним, что Горбунов дал повод для зависти, показав, как коротает вечера без Осадчей: "Пусть согреет...".

Как сообщала Politeka, счастливый Горбунов похвастался началом горячей поры, разозлив сеть: «Деньги не пахнут…».

Также Politeka писала, что Горбунов засветил закулисье "Голосу країни", что не показывают зрителям: «Грустненько от этого».