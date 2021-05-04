Осадча и Горбунов в Турции забыли, что беременны

Известный украинский телеведущий и муж телеведущей Кати Осадчей Юрий Горбунов, которая недавно сообщила, что беременна в третий раз, повел жену в горы

Звезды сейчас вместе находятся в Турции в Мармарисе, откуда делятся яркими кадрами своего времяпрепровождения, передает Politeka.net.



Осадчая - ведущая программы "Світське життя" и по роду своей деятельности телеведущая посещает разные страны, где берет интервью у звезд и показывает их жизнь, совмещая полезное с приятным.

В этот раз Горбунов похвастался, как ведет беременную звезду по гигантским камням в горы. Катя была в легком розовом наряде и в очках от солнца. А Юрий в белой рубашке и синих шортах, а на голове желтая кепка - в патриотических тонах по-украински.

"А ми підем,в далекі гори...😇! ", - лаконично подписал фото Горбунов.

На фото видно, что пара пробирается весьма опасной дорогой, большие камни и заросли, а на фоне море глубоко синего цвета. Подписчики в комментариях заволновались за безрассудность Юрия, ведь жена беременна и такой поход может быть опасным для нее.

"Юрий Горбунов, зачем же ведёте беременную жену в горы? А если споткнётся?"

"Будущие,очередной раз,родители!Неужели в интересном положении?!Не серъёзно!Я волнуюсь.😍❤️Харьков.Прабабушка!"

Стоит отметить, что отдых Катя Осадчая проводит вместе с семьей. В одном из сторис звезда показала ноги своего сына, Ивана, и мужа, телеведущего Юрия Горбунова.

Напомним, что Горбунов похвастался преображением четырехлетнего сына: "Пока мама в командировке"

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