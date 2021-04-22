Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая показала, как наслаждается прогулкой по пляжу в легком летнем платье

Знаменитость поделилась яркими фото в новом посте на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Сейчас Осадчая находится в Турции, где наслаждается по-летнему жарким солнцем и голубым морем.

На новых снимках ведущая показала, как прогуливается в воде по пляжу. Для этого она надела легкое летнее платье в голубую клеточку. Наряд со спущенными рукавами позволил Осадчей оголить плечи и ключицы.

На фото ведущая с улыбкой шагает по воде, приподнимая юбку, чтобы до нее не доставали брызги.

«Пара часов перед съемками… it is summer officially», - подписала снимки Осадчая.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Шикарно», «Я к вам) вы лучшая», «Класс, смотришь на фото, и настроение поднимается», «Люблю», «Класс», - пишут люди в комментариях к фото.

Стоит отметить, что ранее Осадчая писала, что ее поездка в Турцию связана с работой.

Похоже, что муж телеведущей, Юрий Горбунов снова остался в Украине. В его сторис можно увидеть кадры, на которых он желает всем своим подписчикам хорошего настроения. Юрий обозначил локацию, из которой понятно, что Горбунов страну не покидал.

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