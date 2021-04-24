Известная украинская телеведущая "Світського життя" Катя Осадчая покорила яркой внешностью среди цветов

Звезда с 2017 года состоит в счастливом браке со своим коллегой и актером, Юрием Горбуновым, передает Politeka.net. Пара сейчас воспитывает общего сына, Ивана.

Нередко супруги делятся в сети кадрами совместного времяпрепровождения. Так, в этот раз Горбунов показал свою красотку-жену во время прогулки. Катя Осадчая была в длинной кофте и с хвостиком. Примечательно, что звезда была без макияжа, дав полюбоваться собой "натуральной", а также подставив лицо под солнечные лучи.

Звезда восхищала внешностью, держа в руках букет нарциссов. Примечательно, что сейчас на фоне слухов о беременности, которые распространяют различные СМИ, телеведущая прикрыла животик рукой, усилив интригу по этому поводу.

За кадром слышался голос Юрия Горбунова.

"Наша мама возле нарциссов, - произнес артист, вызвав смех у супруги, - мама, тебе нравится?". - поинтересовался в конце муж, получив утвердительный ответ.

Напомним, Катя Осадая и Юрий Горбунов долго скрывали свои отношения. Телеведущая также никому не рассказывала о своей второй беременности, но все раскрылось, когда спрятать живот было невозможно.

В итоге пара поженилась в 2017 году, объявив о своих отношениях, и спустя некоторое время на свет появился Иван.

К слову, у Кати Осадчей есть сын от первого брака, Илья Полищук.

Напомним, что Горбунов похвастался преображением четырехлетнего сына: "Пока мама в командировке"

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