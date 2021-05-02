Телеведучий Юрій Горбунов поділився святковими кадрами з дружиною Катериною Осадчою
Як передає Politeka.net, шоумен привітав українців з Великоднем, і показав фото з дружиною.
Зазначимо, українська телеведуча Катя Осадча нещодавно повідомила, що готується стати багатодітною мамою. Про це Осадча розповіла Олі Поляковій під час зйомок програми «Світське життя» в Туреччині.
"Так, ми з Юрою чекаємо поповнення. Ще НЕ мама-героїня, але багатодітна", - зізналася Катерина.
На новому фото радісне подружжя позує в білих вишиванках. В руках вони тримають паску з крашанками.
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"Христос Воскрес! З Великоднем! Всім добра, миру і Божої благодаті», - написав Горбунов.
Фолловери захоплюються кадрами і вітають пару.
"Воістину воскрес! Добра і миру всім нам", "дуже красиво", "Воістину 😘 😘 😘 Воскрес спасибі велике і вас зі святом", "Воістину Воскрес. Від щирого серця вітаю з цікавим становищем, з очікуванням дива. Нехай вагітність пройде успішно і легко, нехай мама і малюк почувають себе прекрасно, нехай навколо вас панують щастя і радість", - пишуть в коментарях.
Як відомо у Осадчої двоє дітей. У 2001 році вона вийшла заміж за бізнесмена і народного депутата Олега Поліщука. У вересні 2002 року народила сина Іллю. У 2004 році розлучилася з чоловіком. З 2017 року одружена з телеведучим, актором Юрієм Горбуновим. 18 лютого 2017 року у пари народився син Іван.
Юрій Горбунов раніше був одружений на колишній актрисі балету Івано-Франківського театру Людмилі, яка старша за нього на 10 років. У 2011 році він став дідусем — дочка Ксенія народила внучку Поліну.
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