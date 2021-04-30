Известные украинские ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая похвастались подарком, который получили от премьер-министра Дениса Шмыгаля

Как пишет Politeka.net, кадрами супруги поделились в Инстаграм.

«Приятный подарок на Пасху», - написал Горбунов и показал фото праздничного кулича.

«С наилучшими пожеланиями премьер-министр Украины Денис Шмыгаль», - подписан подарок.

Екатерина Осадчая также выложила фото с куличом от премьера, и поблагодарила за подарок.

Отметим, это не первый подарок от премьера. Весной, после 8 марта, Осадчая хвасталась, что получила букет цветов от главы правительства.

Ранее Шмыгаль стал героем программы Осадчей «Светская жизнь».

Телеведущая среди прочего задала ему довольно каверзный вопрос. Она спросила, как долго Шмигаль планировал оставаться в кресле, когда его назначили на должность, ведь его предшественники не задерживались на долго. Похоже, что такой вопрос вызвал некоторое раздражение главы правительства, он спросил как долго планировала Осадчая вести «Светскую жизнь», когда только начинала.

Затем политик все же ответил на ее вопрос.

«Не вопрос в спортивной дистанции. Вопрос в том, какие вещи ты сможешь сделать для государства. Хочется оставить за собой какую-нибудь хорошую историю. Вот этого хочется, и не вопрос за какое время», - сказал он.

Напомним, Горбунов усадил 4-летнего сына за руль, пока Осадчая не видит: "Мой сладкий драйвер".

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