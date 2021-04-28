Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая в просторном платье покорила внешностью рядом с другими звездами

В 2017 году Осадчая стала мамой во второй раз, передает Politeka.net. Звезда родила сына, Ивана, от своего мужа Юрия Горбунова.

К слову, тогда телеведущая долго скрывала свою беременность и имя возлюбленного. Чтобы скрыть свой живот, модель выбирала объемные наряды и лишь когда утаить беременность было невозможно, Осадчая раскрыла тайну.

Сейчас звезда стала также все чаще появляться в объемных нарядах, что вызвало слухи о скорейшем прибавлении в семье.

В этот раз на странице в Инстаграм передачи "Світське життя" опубликовали фото Кати Осадчей, на которіх она предстала в желтом платье с воланом, скрывающем живот.

В таком ярком наряде ведущая появилась на шоу "Голос країни". Осадчая позировала не одна а в компании певцов - Валерия Харчишина, Гайтаны и Евгении Власовой.

"Без песни в Украине не бывает праздника 🥳 яркие моменты визита на "Голос країни" - в эфире уже в эту субботу в 23.20😉

Какой из хитов вам больше по душе? Интересно услышать ваше мнение! Проголосуем в комментариях? 😉

💙 - «Так мало тут тебе» от «Друга ріка»

💜 - «Два вікна» от Гайтаны

❤️ - «Живая река» от Евгении Власовой", - написали авторі поста.

За два часа публикация собрала почти 5000 лайков.

"Катя, вы в положении?", "Живот, видимо, до девятого месяца будут прятать", - написали пользователи сети.

Напомним, что Горбунов похвастался преображением четырехлетнего сына: "Пока мама в командировке"

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