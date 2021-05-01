Ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая взбудоражила ярким образом на новом фото

Как известно, 37-летняя звезда недавно побывала в Турции без своего мужа Юрия Горбунова. Она нагрянула в гости к певице Оле Поляковой, которая в тот момент расслаблялась на курорте вместе с дочерьми и мамой. В своем микроблоге в Инстаграм ведущая сделала анонс следующего эфира "Світського життя", пообещав подробно рассказать об отдыхе артистки, передает Politeka.net.

"Вы готовитесь к длинным выходным, а мы готовим для вас "Світське життя". Мы съездили на турецкое побережье, встретили @polyakovamusic, а также сегодня сами ответим на вопросы :) не упустите в 23:20 на 1+1", - говорится в подписи.

На новом фото Екатерина позировала в лимонном костюме, состоящем из рубашки и шортов до колен, а также белых шлепанцах. Ведущая выбрала удачный ракурс для снимка, встав напротив малиновой двери. Цветовая гамма потрясает.

Осадчая спрятала руки в карманы, разведя полы рубашки и, тем самымы, продемонстрировав животик. Как известно, недавно в Сети поползли слухи, что Екатерина с Юрием ждут третьего ребенка. Фанаты пристально присматриваются к каждому ее снимку, утверждая, что у нее постепенно округляется животик.

Пользователи за короткое время успели поставить более двух тысяч "лайков", а также оставить комплименты в комментариях:

"Очень оригинальное фото. И вы Екатерина - икона современного стиля любящей мамы. Пусть вас Бог бережет, поздравляю вас, Юрия, вашего малыша с великим праздником"

"Барби 💕"

"❤️woowww"

"Ух ты, ждем с нетерпением ❤️"

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