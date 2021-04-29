Известная украинская телеведущая Катя Осадчая пришла в гости к Лилии Ребрик, показав украинцам роскошные владения
Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик не так давно купила загородный дом. Как оказалось, подбила на покупку телеведущую старшая дочь Диана. И хоть сразу Лилия Ребрик с Андреем Диким (так зовут мужа красотки) пытались переубедить ребенка, но последний аргумент оказался сильным Дианы: "Ну, вы же работаете!".
Жизнерадостная телеведущая в интервью рассказала, что в загородном доме есть огромная беседка, а рядом находится роскошный лес. Красотка также отметила, что Андрей хотел зеленый газон, но она больше мечтала о месте для выращивания рукколы, укропа, салата.
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И вот, Катя Осадчая решила посмотреть, как обустроилась Лилия в загородном доме. На кадрах можно увидеть, как Ребрик подошла к теплицам, пряча для детей пасхальные яйца.
Сообщалось, что актриса и ведущая Лилия Ребрик, которая живет с мужем и дочерьми под Киевом, поделилась важной информацией.
39-летняя Лилия опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором засветила интерьер гостиной с "кусочком" кухни. Как видим, преобладает двухцветовая гамма: сочный серый и холодный белый. Минималистический стиль хорошо осветленной комнаты не лишен уюта - бонус - салатовая подушечка на огромном диване.
Напомним, Лилия Ребрик восхитила кадрами семейной идиллии с мужем и подросшими детьми
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