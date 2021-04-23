Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала себя на студии

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является не только телеведущей, но и актером театра и кино. Красотка впечатляет своей жизнерадостностью, завораживая сотни тысяч фанатов в Украине. Девушка активно ведет социальные сети, где публикует интересные образы и делится личным.

В этот раз Лилия показалась в штанах и блузе. Красотка улыбалась, демонстрируя свой свежий образ в разных ракурсах.

"Что, похолодания? Снова? Нет, не слышала. Я притягиваю тепло яркими цветами", - написала Лилия под фото.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Давайте все будем притягивать тепло яркими красками", "Лилия Ребрик, какая вы красотка привлекательная. Ведущая, крутая фигура, вау", "Супер, какая вы красивая", "Вся надежда на вас, а то весна что-то не хочет приходить", "Образ супер", "Ой, красивая женщина", "Волшебная", "Лилия, вы супер, у вас улыбка никогда не исчезает", "Красавица! Настоящая украинская женщина-пример! Спасибо, что вы есть и несете позитив людям!".

Мы писали, что популярная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала поклонникам как наслаждается отдыхом в гамаке с чашкой кофе.

В своем Инстаграм актриса и ведущая вспомнила, как раньше делилась с поклонниками своими вкусными рецептами.

Напомним, Лилия Ребрик показала свой утренний рацион, фото вкусняшек

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