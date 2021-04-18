Актриса и ведущая Лилия Ребрик вызвала ажиотаж в Сети неожиданным объявлением

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделав пользователям предложение, от которого трудно удержаться.

Лилия решила подать хороший пример украинцам и заняться собственным здоровьем, а также корректировкой фигуры к лету. На выставленном фото девушка позировала в малиновой майке и коротких черных шортах, приняв стойку лежа для одного из спортивных упражнений.

"Друзья! Нам со студией Дикого @studiyadikogo надоело карантинить и поэтому мы назначаем вам встречу на тренировке! Конечно, все в рамках действующего законодательства 🤣 С соблюдением дистанции, в комфортной одежде и без личных (пока 😉) встреч, потому потренируемся онлайн! Прокачаем мышцы, немного включим свое тело после зимней спячки. Будем двигаться, поднимать себе настроение и, конечно, сбрасывать лишние граммы (сразу чтобы килограммы - не обещаю 😂)! Присоединиться может каждый на моей странице в прямом эфире! Уже завтра: в понедельник, 19 апреля В 17 часов! Ждем всех желающих! Надевайте удобную одежду и вперед! До встречи! Вопросы и пожелания пишите тут👇💖", - сообщила Ребрик, ожидая навала желающих.

"Круто🔥"; "Пожалуйста, запишите эфир🙌"; "То что надо на карантине👌" - "круто! Приятно такое читать. Я долго колебалась стоит или нет 🙈" - "конечно стоит😍, очень жду и обязательно буду", - отреагировали в Сети.

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