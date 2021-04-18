Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала поклонникам как наслаждается отдыхом в гамаке с чашкой кофе

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм актриса и ведущая вспомнила, как раньше делилась с поклонниками своими вкусными рецептами. В этот день, Лилия напомнила, что сегодня 17 апреля - всемирный день кофе.

"Солнца вам в ленту ☀️, а не вот это все ☔️! Давненько мы с вами не кулинарили. Срочно исправляюсь! Сегодня международный день кофе, поэтому отметим его в такой праздник 🤣 сделаем кофейный чизкейк в стаканчике! Делается десерт легко, без "напряга"", — написала Лилия и добавила свой вкусный рецепт чизкейка. Лиля уточнила, что рецепт"одинаково подходит и к чаю, и к кофе, и к компоту, и к бокалу вина (это я уже разошлась в фантазиях 😉)!"

Красотка "украсила" свой рецепт прекрасным фото в гамаке. В кадре Лилия в малиновом легком костюмчике, на руках у звезды собачка, подаренная Настей Каменских. Актриса держит стеклянную чашку с кофе, а лицо девушка подставила под солнечные лучи.

Поклонники не устают восхищаться своей фавориткой. Они тут же откликнулись и прокомментировали снимок Лили, а также поблагодарили за прекрасный рецепт:

"Замечательных выходных!🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈", "Кайф❤️", "Як гарно😍❤️", "Лілічка ви супер❤️❤️❤️", "Спасибо за рецепт. Он как раз в тему ❤️❤️❤️❤️", "Чарівна красунечка ❤️❤️❤️", "Очень красивая 😍 спасибо за рецептик❤️", "😂😂😂 сама не вживаєте, а нас підбиваєте...😂😂😂", - прокомментировали поклонники.

Стоит сказать, что в комментариях также упомянули, что Всемирный день кофе 1 октября. Однако этот праздник отмечают несколько раз в году и 17 апреля - один из таких дней.

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