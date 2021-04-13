Відома телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала, як проходять зйомки серіалу «Папаньки»

Як передає Politeka.net, останні кілька днів Ребрик активно постить у себе в Instagram кадри зі зйомок популярного серіалу. Як відомо, в третьому сезоні «Папанек» актриса гратиме вагітну дружину головного героя. На свіжих кадрах Ребрик показала, як веселиться на зйомках зі своєю ефектною подружкою – колегою по серіалу, актрисою Ольгою Лук'яненко.

Відео вийшло неймовірно світлим і позитивним. При цьому воно було дуже спокусливим, тому що дві ефектних блондинки вирішили спустити свої сукні і оголити тендітні плечі. Дівчата сміялися і дуже намагалися виглядати в кадрі красиво. Рожеві сукні надали образам пікантності.

"Наші фото це традиція", - підписала відео 39-річна Ребрик.

Раніше ми писали, що спортивна Лілія Ребрик вирішила показати свою розтяжку, задерши ногу до рівня голови. Актриса сміялася, радуючи українців бездоганною білосніжною посмішкою. Талант зірки здивував багатьох її шанувальників, які, мабуть забули, що за плечима актриси участь в «Танцях з зірками». Саме на танцювальному шоу, до речі, Ребрик зустріла свого чоловіка.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик зарядила українців настроєм, влаштувавши танці в білій маєчці: "скільки у вас енергії?".

Як повідомляла Politeka, "вагітна" Лілія Ребрик змусила Крутоголова з "Дизель шоу" верещати від захвату: "він говорить...".

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