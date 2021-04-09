Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала свій настрій
Як пише Politeka.net, красуня не так давно перехворіла небезпечним вірусом, а зараз вже повернулася на телеекрани, радуючи українців вранці. Не забуває Ребрик і про соціальні мережі, де радує цікавими кадрами.
Цього разу Лілія здалася в штанях, піджаку і білій маєчці. Красуня почала танцювальні рухи на студії, посміхаючись і радуючи своїм настроєм фанатів.
"Настрій перед вихідними. Діліться своїм", - написала Лілія.
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Фанати відразу почали обговорювати публікацію:
"Чудовий настрій", " завжди енергійні, скільки у вас енергії?", "Лілія прелесть"," сама танцювальна і позитивна ведуча"," Запальничка", " настрій вогонь. До того ж, на вихідних має потеплішати. Планів багато. Ви як завжди, неймовірна", "як завжди, позитивна", "Супер, обожнюю вас","а у мене кожен день такий настрій, працюю онлайн, тому немає поняття "вихідний".
Ми писали, що відома актриса і телеведуча, красуня Лілія Ребрик показала кілька кадрів після виступу з театральною трупою в Запоріжжі.
У своєму Instagram Лілія Ребрик покрасувалася перед українцями в новому образі, показавши як може перевтілюватися. А також поділилася своїми тривогами і надіями, написавши Великий пост про вплив коронавірусу на життя театралів.
Нагадаємо, Лілія Ребрик разом з чоловіком і доньками підняла настрій запальним танцем
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