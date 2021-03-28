Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как они вместе с мужем открыли дачный сезон

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ребрик в соцсети.

Так, в аккаунте телеведущей появились фото, на которых она вместе с мужем позирует на их даче.

Этими снимками Ребрик торжественно объявила об открытии дачного сезона.

"Вот и открылся самый популярный тренажерный зал под названием "САД-ОГОРОД". Дачный сезон начат! Спрашивайте, что интересно узнать о даче, о растениях... Попробую делиться. Ну и от вас жду полезных советов для нас, новичков в этом деле). P.S. Напомню, в прошлом году мы обустроили свой уютный уголок благодаря карантину", - написала она.

На новых фото Андрей Дикий держит свою жену на руках, а она забавно раскинула ноги в разные стороны.

Ребрик не стала уточнять, где именно находится их дача, однако, судя по фото, место живописное - вокруг виден сосновый лес.

"Как говорила Верка Сердючка в одном из своих монологов: "Звезда не звезда, а свой огород надо иметь", "Очень-очень позитивные и непревзойденные супруги! Желаю вам взаимной любви и счастья!", "Сами за территорией ухаживаете, есть ли человек?", "Сами) @andrii_dykyi держит все под контролем, и это кайф", - говорится в комментариях.

Напомним, Лилия Ребрик раскрыла секреты закулисья на работе: "чем ведущие занимаются во время...".

Как сообщала Politeka, озорная Лилия Ребрик взволновала фигурой в приталенном костюме с открытыми плечами: "настроение сказочное".

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