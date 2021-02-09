Знаменитая Лилия Ребрик заставила мужчин "глубоко дышать", красотка просто неотразима

Известная актриса и телеведущая на одном из украинских телеканалов Лиля Ребрик похвасталась в Instgaram своей точеной фигуркой, разместив шикарное фото в приталенном костюме с обнаженными плечами. Как передает Politeka знаменитость показала, разницу между эфиром и повседневным нарядом, в котором возвращается после работы в студеную зиму.

В микроблоге телеведущая написала, что на одном фото она в изящном костюме на каблуках, прекрасной укладкой и макияжем, а на втором - в двух кофтах, и огромном пуховике и в простых теплых сапожках, возвращаясь с работы.

Лилия написала, что образ ее изменился, но сияющие глаза, в которых огонь, и они дарят тепло, не исчезает, а также поинтересовалась так же ли у ее поклонников. На что фанаты засыпали актрису комплиментами, написав, как она прекрасна в любом образе. Многие телезрители признались в любви к ведущей, не найдя других слов, чтобы высказать свои эмоции, а также поблагодарили за то, что Лилия дарит каждое утро им хорошее настроение.

"Вас и фуфайка не испортит, ❤️👏👏👏""А у нас дождь и гололёд. Но не зависимо от погоды настроение - СКАЗОЧНОЕ!))))))) 💋❤️🔥🔥🔥🔥🔥", "А зачем такая теплая одежда? Вам же только быстренько до машины добежать? :)", "Красиві обидва образи ...якщо жінка щаслива ! 👍🤩❤️❤️❤️❤️❤️", "Я вас кохаю як людину, будьте найщастливіші ❤️❤️❤️", "Вы прекрасны в любом образе 🔥", - написали фанаты.

Ранее на сайте Politeka мы писали, что ЧП случилось с Лилией Ребрик и Настей Каменских в прямом эфире: "Мы общались, как вдруг...", детали

Напомним, что телеведущая Лилия Ребрик сняла на видео, как "попотела" вместе с мужем: "Это так затягивает!"

Также Politeka сообщала, что шаловливая Лилия Ребрик сблизилась с Олегом Винником, заставив украинок завидовать: "Вот оно — фото..."