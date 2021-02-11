Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, чем она с коллегами занимается на работе во время рекламы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ребрик в соцсети.
Так, в аккаунте телеведущей появилось видео, на котором показано закулисье программы "Утро с Украиной". Ролик " слепили "из многих разных видео - как телеведущие смеются, спят, жонглируют фруктами, выполняют "акробатические" трюки, бегают и даже дерутся.
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"Немного закулисья "Утра с Украиной". Извечный вопрос: чем ведущие занимаются во время рекламы. Ловите порцию хорошего настроения. И встретимся завтра в 6.30 на канале "Украина", - написала она.
В комментариях фолловеры Ребрик оценили веселые развлечения телеведущих во время рекламы.
"Драйвовые минутки отдыха", "Какие у вас всегда красивые луки", "Как там весело у вас!", "Лилия всегда крутая! Восхищаюсь вами!", "Смешно", "Вы восхитительны, суперовые!", "У каждого на работе должно быть такое что-то", "Молодость и любимая работа - что может быть интереснее", - пишут в комментариях.
Напомним, что телеведущая Лилия Ребрик сняла на видео, как "попотела" вместе с мужем: "это так затягивает!".
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