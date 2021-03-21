Телеведущая Лилия Ребрик порадовала украинцев милым фото и запретила впадать в депрессию из-за карантина

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала милый кадр, на котором показала своего домашнего любимца – белоснежного курчавого песика. На снимке она прижимает его к груди, а тот и не против – лезет обниматься и смотрит в объектив.

Перед камерой Лилия появилась в своем уютном светлом доме, она присела на кухне за столом, на котором видны несколько букетов цветов. Перед камерой веселая красотка позирует в черных лосинах и топе, а сверху накинула белую удлиненную рубашку. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она кокетливо смотрит в камеру, прижимая к себе песика.

В подписи к фотографии Ребрик затронула тему карантина и призвала украинцев не расстраиваться по этому поводу. "Еще одна коронавирусная весна, еще один строгий карантин, снова придется сидеть дома в четырех стенах! Год назад, когда все начиналось, мы были уверены, что весной 2021-го все уже точно пройдет, но вот пришла "эта весна", а уже понятно, что вся эта история с нами надолго. Но не позволяйте себе депрессировать, держитесь изо всех сил", - призывает Лилия украинцев.

Напомним, Лилия Ребрик раскрыла секреты закулисья на работе: "Чем ведущие занимаются во время...".

Как сообщала Politeka, озорная Лилия Ребрик взволновала фигурой в приталенном костюме с открытыми плечами: "Настроение сказочное".

Также Politeka писала, Лилия Ребрик назвала украинцам эффективное оружие для борьбы с серыми буднями: "Сразу наполнены смыслом".