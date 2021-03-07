Популярная телеведущая Лилия Ребрик поделилась, что делает на самоизоляции

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая работает в утренней программе на телеканале "Украина" и снимается в кино и сериалах, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно телезвезда под конец зимы подхватила коронавирус и вынуждена была уйти на самоизоляцию. И после некоторой паузы в соцсетях, она вернулась к своим фолловерам и поделилась новостями.

В своем микроблоге Лилия опубликовала милое домашнее фото, на котором позирует в интересном образе. Как видно, красотка залезла на подоконник и удобно умостилась у окна рядом с горшком с цветущей орхидеей. Перед камерой телеведущая появилась в длинном темном платье в белый горошек, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкая сонная улыбка.

В подписи к фотографии Ребрик рассказала о своей самоизоляции и о плюсах, которые в ней нашла. "Шутки шутками, но скрывать не буду: сил хватало разве что на "полежать". Хотя я оптимист и жизнелюб, так и в этом я все же пыталась найти позитив. Когда, если бы не сейчас – наконец нашлось время и почитать, и посмотреть фильмы!", - призналась Лилия. Она также рассказала, что успела прочитать и посмотреть за дни своего карантина. И поделилась, что уже устала болеть и хочет поскорее вернуться к нормальной жизни. "Но на самом деле считаю уже дни до завершения болезни: и устала, и откровенно надоело болеть", - говорит Ребрик.

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