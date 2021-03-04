Актриса и телеведущая Лилия Ребрик находится дома в изоляции и борется с коронавирусом, который умудрилась подхватить в конце зимы

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала довольно-таки в пикантном домашнем образе.

Девушка позировала у окна, облокотившись на подоконник. Лилия была в синем бархатном костюмчике, состоящем из футболки и коротких шортиков. Последняя деталь и кокетливая улыбка Ребрик порадовали публику - звезда идет на поправку. Также об этом говорит и посвежевший внешний вид блондинки, рискнувшей показать себя без косметики.

Звезда телеэкранов рассказала о своем состоянии и обратилась к украинцам за советом:

"Провалялась несколько дней в постели и все - чувствую, что достаточно! А сегодня, между прочим, экватор моей болезни! Весна, на которую я так ждала, уже за окном. Хотя и сквозь стекло, но буду ею наслаждаться и никакие коронавирусы мне не помешают! И не такое проходили 🤣. Сделаю ревизию мыслей, планов и мечтаний, пересмотрю отснятые фотосессии и выберу лучшие фотографии, может, выберу гардеробную, наконец доберусь в те уголки, в которых руки все никак не доходили! Пусть там и банально звучит, но все же стараюсь изо всех сил мыслить позитивно, что и вам искренне советую делать! Ну а пока - посоветуйте мне фильм: легкий, смешной и такой, чтобы поднимал настроение!"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Лилечка, держись 🙏🤍"

"Лекого и скорейшего выздоровления! А фильм "Сваты"! Особенно 6 сезон❤️🔥😍Люблю Вас! 💕"

"❤️ скучаю! Очень жду! Но главное: будьте мне здоровы))) ❤️красуня всегда! 😍"

"🔥❤️👏😍..мы прошли и вас обойдет...😍"

"Выздоравливайте, а то мне с утра вас на канале Украина не хватает!! А фильм посмотрите телохранитель, красуня и конечно ваш фильм - с кем поведёшься!!!"

Напомним, опасная болезнь настигла Лилию Ребрик, красотка отказалась от всех сьемок

А еще Politeka писсала, что загадочная Лилия Ребрик распахнула пиджак, сведя с ума экстра-декольте