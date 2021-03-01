Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала себя и рассказала о болезни

На фото красотка позирует в белом платье с прозрачными частями. Лилия стоит у цветущего куста, наслаждаясь запахами весны. Волосы у Ребрик остались распущенными, а образ красотка дополнила ярким мейкапом. На других кадрах телеведущая показала себя более крупным планом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Весна ...

Друзья! Не спрашивайте меня о симптомах болезни и о курсе лечения, назначенного мне моим врачом. Я убеждена, что все - очень индивидуально, поэтому любой совет в борьбе с этой малоизученной болезнью может навредить! Каюсь, но я также не буду вести «дневник своей болезни», хотя это и популярно сейчас, потому что, если честно, пока чувствую себя все же не очень и эта ситуация отнюдь не добавляет мне оптимизма! Но тем не менее духом я, конечно, не падаю! К тому же - пусть и пока только на календаре, но все же сегодня уже первый день весны. Что может быть лучше осознания этого ?! Какие планы у вас на весну 2021? Делитесь, пишите, давайте вместе пофантазируем! И пусть они все обязательно осуществятся", - написала Лиля под фото.

Фанаты поставили более 18 тысяч лайков и написали комментарии:

"Выздоровления. Лучезарная Лилия", "Вы лучезарное солнышко", "Прекрасная", "Крепного вам здоровья".

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