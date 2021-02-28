Известная телеведущая Лилия Ребрик показала себя и рассказала о проблеме

На фото Лилия показалась в платье с открытыми плечами и без белья. Образ Ребрик дополнила стильной прической и ярким мейкапом. Звезда смотрела в камеру и восхищала своей красотой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкокй на страничку знаменитости.

"Как и любой живой человек, когда он болеет, я взяла инста-теле-отпуск на несколько дней. И как и любой живой человек, я очень расстроилась, когда увидела в результатах анализов слово выявлено. Да, у меня китайский вирус. На ближайшие две недели отменены все съемки, спектакли, эфиры "Утра с Украиной", меня на будет на марафоне на 8 марта. Что касается моего самочувствия - я бы предпочла, чтобы ответ на этот вопрос остался за кадром. По крайней мере - пока. Всем желаю здоровья", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая, а какой взгляд глубокий", "Держитесь, пару дней, и все пройдет", "Выздоравливайте", "Выздоравливай. Честно говоря, с твоим сумасшедшим графиком и количеством людей вокруг, ты стойко продержалась весь этот период. Пусть все идет легко", "Лиля. Вы невероятная красотка. Желаю быстрого выздоровления. Вы сильная духом. Держитесь. Все будет хорошо".

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