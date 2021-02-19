Знаменитая украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик покорила эксклюзивными кадрами со съемок нового сериала

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, сделанное на съемочной площадке. Лилия была в образе Галины – героини сериала «С кем поведешься», премьера которого недавно состоялась. У актрисы была перевязана голова и поцарапана щека.

Рядом со звездой позировал любящий муж, хореограф Андрей Дикий. Он крепко прижал любимую к себе, в результате чего она буквально расцвела.

«Половина «С кем поведешься» уже позади. Следующая серия - в понедельник! Очень волнующей была эта неделя премьеры для меня! Смотрите? Нравится вам? Надеюсь, полюбились герои? Галя, как видите, оказалась не такой уж и балованной! Что вам в ней нравится, а что бы - изменили?», - подписала фото звезда.

В комментариях белокурой красотке оставили массу приятных слов. Не сдержалась даже коллега Ольга Сумская, которая написала под фото: «Лилюся, с премьерой! Прекрасный актерский ансамбль, ты Богиня!». Поклонники тоже расхваливали звезду.

«Смотрим с нереальным удовольствием», «Смотрим всей семьей!», «Вы красотка, замечательный фильм», - пишут пользователи сети.

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