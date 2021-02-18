Відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка також знімається в кіно і серіалах, налякала фанатів гіпсом на нозі.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram телезірка опублікувала веселі кадри, на яких "хизується" своїм бутафорним гіпсом на нозі. Увагу привертають яскраві малюнки і написи, які нанесені на білі бинти загіпсованої ноги. Виявилося, ногу Лілія "травмувала" для ролі.

Телеведуча і акторка заінтригувала шанувальників продовженням серіалу "З ким поведешся", в якому зіграла роль Галі, яка зазнала невдачі. За сюжетом стрічки, героїня Ребрик потрапляє під машину і травмує ногу. У своїх Instagram-сторіс Лілія показала, як створювався її несправжній гіпс. "Процес створення шедевра", - підписала один з кадрів акторка.

Також можна помітити, що для зйомок Ребрик кардинально змінила зачіску – глядачі побачать її в серіалі з вогненно-рудим волоссям до плечей. А ось в житті телеведуча незмінна блондинка, а її візитна картка – промениста посмішка.

"Дякую за ваші теплі відгуки і такі компліменти на адресу моєї Галі! Полюбила її сильно! Як думаєте, чи змінить вона життя оточуючих - тих, хто з нею "поведеться"?", - підписала Лілія ще одну фотографію зі зйомок серіалу. Треба сказати, що шанувальники були трохи схвильовані, коли побачили зірку з гіпсом на нозі. Правда всі заспокоїлися, дізнавшись, що травма несправжня, так що почали обговорювати нову зачіску Лілії і її героїню з серіалу.

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