Знаменитая украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик покорила ярким образом в новом фильме

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала кадр из сериала «С кем поведешься», в котором она сыграла довольно эффектную барышню. На фото Ребрик позировала в неприлично короткой юбке, туфлях на каблуках и с ярко красными волосами. Артистка облокотилась на мотоцикл и искренне улыбалась.

«Фейерверк эмоций, фонтан гениальных идей, срыв «башки», взрывная сила и одновременно женственность, нежность, честность, надежность и искренность. Это все о моей Гале - героине сериала «С кем поведешься». Она такая, как мы, и одновременно - она ​​совсем другая. У меня с моей экранной героиней очень много общего, но и многому мне у нее пришлось поучиться», - отметила Лилия, добавив, что ждет отзывов о своей новой роли.

В комментариях поклонники оставили массу приятных отзывов для своего кумира.

«А Галя ничего так!», «Вам лучше со светлыми волосами. Оставайтесь блондинкой», «Видела рекламу, буду обязательно смотреть!», «Ничего себе», «Кошечка», «Ваша героиня просто супер!», «Классный фильм! Огонь!! Прям очень круто сыгранная роль! Респект!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что телеведущая Лилия Ребрик сняла на видео, как "попотела" вместе с мужем: "Это так затягивает!".

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