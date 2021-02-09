Знаменита Лілія Ребрик змусила чоловіків "глибоко дихати", красуня просто чарівна

Відома актриса і телеведуча на одному з українських телеканалів Ліля Ребрик похвалилася в Instgaram своєю витонченою фігуркою, розмістивши шикарне фото в приталеному костюмі з оголеними плечима. Як передає Politeka знаменитість показала, різницю між ефіром і повсякденним вбранням, в якому повертається після роботи в студену зиму.

У мікроблозі телеведуча написала, що на одному фото вона у витонченому костюмі на підборах, прекрасної укладанням і макіяжем, а на другому - в двох кофтах, і величезному пуховику і в простих теплих чобітках, повертаючись з роботи.

Лілія написала, що образ її змінився, але сяючі очі, в яких вогонь, і вони дарують тепло, не зникає, а також поцікавилася чи так само у її шанувальників. На що фанати засипали актрису компліментами, написавши, як вона прекрасна в будь-якому образі. Багато телеглядачів зізналися в любові до ведучої, не знайшовши інших слів, щоб висловити свої емоції, а також подякували за те, що Лілія дарує щоранку їм гарний настрій.

"Вас і фуфайка не зіпсує, ❤️ 👏 👏 👏" "а у нас дощ і ожеледь. Але не залежно від погоди настрій-казковий!))))))) 💋❤️🔥🔥🔥🔥🔥", "А навіщо такий теплий одяг? Вам же тільки швиденько до машини добігти? :)", "Красиві обидва образи ...якщо жінка щаслива ! 👍🤩❤️❤️❤️❤️❤️", "Я вас кохаю як людину, будьте найщастливіші ❤️❤️❤️", " ви прекрасні в будь-якому образі 🔥", - написали фанати.

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