Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала, як вони всією родиною займаються у спортзалі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ребрик у соцмережі.

Так, в акаунті телеведучої з'явилось відео з тренажерного залу, на якому можна спостерігати, як вона та її чоловік виконують різні вправи і бігають на доріжці.

"Як позбутися калорій після приготованих за рецептами від Лілії Ребрик чізкейків, кексів і круасанів? Легко! Півтори години в залі - і калорій як і не було! Так, грішні ми з @andrii_dykyi: не тільки смачно їмо, а й займаємось у залі! При чому так, щоб регулярно, то після карантину, коли залам дозволили працювати", - написала вона.

Ребрик пояснила, що навесні 2020 року, коли скасували всі театральні вистави, фізичних навантажень катастрофічно не вистачало, і тоді вона зрозуміла, що "якщо щось і качає, то хіба що брови крупним планом у кіно".

"Театр завжди тримав мене в тонусі, давав ту дозу фізичних навантажень, яких я, як колишня спортсменка, потребувала. І коли це від мене забрали, стала відчувати це! Ось і вирішили не зволікати - пішли тренуватися! Ходимо вдвох, займаємося з тренером, а паралельно з тренуванням ще й влаштовуємо "Інтернет-детокс", бо на дві години відкладаємо телефони і забуваємо про все! Така ось у нас з’явилася ще одна сімейна традиція (дякуємо карантину!) Ну і скажу вам, що це так затягує, що відмовитися вже неможливо", - поділилась вона.

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