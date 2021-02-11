Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, чим вона з колегами займається на роботі під час реклами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ребрик у соцмережі.

Так, в акаунті телеведучої з'явилось відео, на якому показані залаштунки програми "Ранок з Україною". Ролик "Зліпили" з багатьох різних відео - як телеведучі сміються, сплять, жонглюють фруктами, виконують "акробатичні" трюки, бігають і навіть б'ються.

"Трохи залаштунків "Ранку з Україною". Одвічне питання: чим ведучі займаються під час реклами. Ловіть порцію гарного настрою. І зустрінемося завтра о 6.30 на каналі "Україна", - написала вона.

У коментарях фоловери Ребрик оцінили веселі розваги телеведучих під час реклами.

"Драйвові хвилинки відпочинку", "Які у вас завжди гарні луки", "Як там весело у вас!", "Лілія завжди крута! Захоплююсь вами!", "Смішно", "Ви чудові, суперові!", "Та то в кожного на роботі має бути таке щось", "Молодість і улюблена робота - що може бути цікавіше", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що телеведуча Лілія Ребрик зняла на відео, як "попітніла" разом з чоловіком: "це так затягує!".

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