Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая также снимается в кино и сериалах, напугала фанатов гипсом на ноге

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram телезвезда опубликовала забавные кадры, на которых "хвастается" своим бутафорным гипсом на ноге. Внимание привлекают яркие рисунки и надписи, которые нанесены на белые бинты загипсованной ноги. Оказалось, ногу Лилия "травмировала" для роли.

Телеведущая и актриса заинтриговала поклонников продолжением сериала "С кем поведешься", в котором сыграла роль Гали, потерпевшей неудачу. По сюжету ленты, героиня Ребрик попадает под машину и травмирует ногу. В своих Instagram-сторис Лилия показала, как создавался ее ненастоящий гипс. "Процесс создания шедевра", - подписала один из кадров актриса.

Также можно заменить, что для съемок Ребрик кардинально сменила прическу – зрители увидят ее в сериале с огненно-рыжими волосами до плеч. А вот в жизни телеведущая несменная блондинка, а ее визитная карточка – лучезарная улыбка.

"Спасибо за ваши теплые отзывы и такие комплименты в адрес моей Гали! Полюбила ее сильно! Как думаете, изменит она жизнь окружающих – тех, кто с ней "поведется"?", - подписала Лилия еще одну фотографию со съемок сериала. Надо сказать, что поклонники были немного взволнованы, когда увидели звезду с гипсом на ноге. Правда все успокоились, узнав, что травма ненастоящая, так что начали обсуждать новую прическу Лилии и ее героиню из сериала.

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