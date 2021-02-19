Знаменита українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик здивувала яскравими образами, думки фанатів розділилися

Відома українська актриса Лілія Ребрик з'явилася на сторінці в Instagram каналу "1+1" у двох яскравих образах – блондинкою і з червоним волоссям, передає Politeka.net.

Автори сторінки вирішили поцікавитися, який же образ підходить актрисі та телеведучій найбільше. Варто сказати, що образ з червоним волоссям узятий з кадру серіалу "З ким поведешся", в якому актриса зіграла екстравагантну даму.

На першому фото Лілія позувала в молочно-малиновій сорочці і коричневих брюках з натуральним мейкапом.

На другому фото Ребрик в непристойно короткій спідниці, туфлях на підборах і з яскраво-червоним волоссям. Артистка сперлася на мотоцикл і щиро посміхалася.

Думки фанатів розділилися. Деякі вибирали Лілію блондинку, інші - Лілію з червоним волоссям, а треті заявили, що Лілія красива у всіх образах.

Крім того, шанувальники високо оцінили гру актриси, заявивши, що вона дуже талановита.

"Блондинка!", "З червоним волоссям-бомба!", "🔥🔥🔥❤️❤️❤️будь-яка Лілечка супер!!!", "Та в якому б образі вона не була б, вона шикарна🔥🔥🔥", "Мені здається що обидва образи її до лиця і не можу обрати червоний екстравагантний чи білий витончений", "Лілія, ви просто неймовірна ...я в захваті від вашої гри", "Фільм бомба ....👏 👏 👏 👏 ", "Лілічка кругом красуня❤️"," класний серіал, Гра акторів заворожує, дивлюся із задоволенням. Кожен день чекаю вечора, щоб подивитися чергову серію. Таке враження ніби я сама беру участь у зйомках", - написали фанати знаменитості.

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