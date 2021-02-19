Знаменитая украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик удивила яркими образами, мнения фанатов разделились

Известная украинская актриса Лилия Ребрик появилась на старнице в Инстаграм канала "1+1" в двух ярких образах – блондинкой и с красными волосами, передает Politeka.net.

Авторы страницы решили поинтересоваться, какой же образ подходит актрисе и телеведущей больше всего. Стоит сказать, что образ с красными волосами взят из кадра сериала "С кем поведешься", в котором актриса сыграла экстравагантную даму.

На первом фото Лилия позировала в молочно-малиновой рубашке и коричневых брюках с натуральным мейкапом.

На втором фото Ребрик в неприлично короткой юбке, туфлях на каблуках и с ярко-красными волосами. Артистка облокотилась на мотоцикл и искренне улыбалась.

Мнения фанатов разделились. Некоторые выбирали Лилию блондинку, другие – Лилию с красными волосами, а третьи заявили, что Лилия красива во всех образах.

Кроме того, поклонники высоко оценили игру актрисы, заявив, что она очень талантлива.

"Блондинка!", "С красными волосами – бомба!", "🔥🔥🔥❤️❤️❤️любая Лилечка супер!!!", "Да в каком бы образе она не была бы, она шикарная🔥🔥🔥", "Мені здається що обидва образи її до лиця і не можу обрати червоний екстравагантний чи білий витончений", "Лілія, ви просто неймовірна ...я в захваті від вашої гри", "Фільм бомба ....👏👏👏👏", "Лілічка кругом красуня❤️", "Классный сериал, игра актёров завораживает, смотрю с удовольствием. Каждый день жду вечера, чтобы посмотреть очередную серию. Такое впечатление будто я сама принимаю участие в съёмках", "Парик как мочалка", - написали фанаті знаменитости.

Напомним, что озорная Лилия Ребрик взволновала фигурой в приталенном костюме с открытыми плечами: "Настроение сказочное".

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