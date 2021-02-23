Известная телеведущая Лилия Ребрик распахнула декольте и приготовилась встречать весну

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram телезвезда Лилия Ребрик опубликовала очаровательное черно-белое фото, на котором появилась в интересном образе. Как видно, красотка запечатлена у окна, она открылась солнышку и купается в его лучах.

На новом фото телеведущая запечатлена в соблазнительном образе – на ней светлый брючный костюм, под пиджаком которого видно черную кофточку с глубоким вырезом. Этот наряд подчеркнул аппетитные формы Лилии, особенно ошеломительное декольте. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и блаженная улыбка.

В подписи к фотографии Ребрик поделилась своими мыслями о том, что скоро весна. По словам телеведущей, это последний понедельник февраля и вообще, последний понедельник зимы, и всего за каких-то семь дней весна. "Ее дыхание уже чувствуется! Заметили, что уже позже садится солнце? Что воздух уже пахнет нотками весны? Что уже есть какое-то предчувствие чего-то нового, вдохновляющего?", - пишет Лилия.

Фолловеры в восторге от нового фото телезвезды, и от ее вдохновляющего поста, красотку засыпают комплиментами в комментариях к фото. "Обожаю", "Позитивчик ты наш", "Шикарна", "Супер фото!", "Весна уже, погода на улице такая просто огонь", "Лилия, какая же вы красивая", "Элегантная, позитивная, красивая, умная, спортивная, успешная Лилия", "Да, весна уже близко! И солнышко уже ранее встает", "Вы удивительная женщина", - пишут в комментариях к фото Ребрик.

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