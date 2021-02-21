Настоящая украинская красавица актриса и телеведущая Лилия Ребрик свято верит в магию чисел. На это у неё существует фундаментальная теория

Об этом Лилия Ребрик написала на своей странице в Іnstagram.

Актриса Лилия Ребрик является творческой личность, а как всякий одаренный человек свято верует во всевозможные приметы. Поклонники знаменитой ведущей знают и ценят ее по утренней программе «Утро с Украиной».

По словам Лилии Ребрик, работа помогает ей держать себя в постоянном тонусе в любой обстановке. Бывает, что карьера зависит от воли случая, поэтому знаменитости особенно тщательно соблюдают приметы.

Лилия Ребрик не является исключением. Недавно она поделилась рассуждениями о том, как зеркальные даты могут повлиять на человека.

Оказывается, 21.02.2021 года будет уже третьей такой датой, но также признает, что она не станет такой сильной как 12 февраля.

Полностью доверяя магии чисел, актриса Лилия Ребрик надеется, что в этот день произойдет значительное влияние на судьбу. Как пояснила телезвезда, в дате присутствует четыре двойки.

Это предполагает хорошую коммуникацию, проникновение и партнерство между людьми. Тем, кто примет во внимание магические рекомендации будет легче договориться в важных вопросах.

Лилия советует уделить много внимания общению с друзьями и близкими. "Заводите новые романы и крутите любовь", - говорит Ребрик.

В особом случае всем следует загадать заветное желание, оно непременно сбудется.

Некоторые поклонники в комментариях тут же захотели наступления весны. Другие рассказали, что сразу же пошли «крутить романы».

Напомним, Лилия Ребрик испугала поклонников фото в гипсе.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик показала фото, где голова повязана и кровь на щеке.

Также Politeka писала, Лилия Ребрик сменила имидж.