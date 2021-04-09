Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала свое настроение

Как пишет Politeka.net, красотка не так давно переболела опасным вирусом, а сейчас уже вернулась на телеэкраны, радуя украинцев по утрам. Не забывает Ребрик и о социальных сетях, где радует интересными кадрами.

В этот раз Лилия показалась в штанах, пиджаке и белой маечке. Красотка начала танцевальные движения на студии, улыбаясь и радуя своим настроением фанатов.

"Настроение перед выходными. Делитесь своим", - написала Лилия.

Фанаты сразу начали обсуждать публикацию:

"Замечательное настроение", "Всегда энергичные, сколько у вас энергии?", "Лилия прелесть", "Самая танцевальная и позитивная ведущая", "Зажигалочка", "Настроение огонь. К тому же, на выходных должно потеплеть. Планов много. Вы как всегда, невероятная", "Как всегда, позитивная", "Супер, обожаю вас", "А у меня каждый день такое настроение, работаю онлайн, поэтому нет понятия "выходной".

Мы писали, что известная актриса и телеведущая, красотка Лилия Ребрик показала несколько кадров после выступления с театральной труппой в Запорожье.



В своем Инстаграм Лилия Ребрик покрасовалась перед украинцами в новом образе, показав как может перевоплощаться. А также поделилась своими тревогами и надеждами, написав большой пост о влиянии коронавируса на жизнь театралов.

Напомним, Лилия Ребрик вместе с мужем и дочерьми подняла настроение зажигательным танцем

А еще Politeka сообщала, что моложавая Лилия Ребрик пустилась во все тяжкие со старшей дочкой, кадры попали в сеть

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала себя с мужем в дико пикантных позах



