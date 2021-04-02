Телеведущая Лилия Ребрик изумила яркими кадрами, обратившись к украинцам

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором предстала вместе с мужем, хореографом Андреем Диким и дочерьми, 2-летней Полиной и 8-летней Дианой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Веселая семейка удивила оригинальным танцем. При чем все четверо были одеты в наряды сочного желтого цвета (кроме домашнего питомца, также принимавшего участие в этом действе).

Неизвестно, сколько репетрировали Лилия, ее муж и их дети, но вышло весьма забавно, слаженно и ярко. В конце взрослые остались уже одни и немного пошалили перед камерой, добавив движениям пикантности.

"Смейтесь больше, всем сердцем, искренне и звонко! Смех объединяет людей, сближает, делает их - добрее, а жизнь не скучной! Я и правда думаю, что смех продлевает жизнь. Сколько раз сама себе доказывала: смехотерапия - лучшее лекарство от печали в сердце! Люблю, когда смеются дети, обожаю, когда мы вместе до слез хохочем. Да что уж там - люблю даже когда они просто улыбаются! И сама никогда не бываю скупой на улыбку! Люблю людей с юмором, только терпеть не могу глупые, пошлые шутки и улыбки! С днем ​​смеха вас! Пусть рядом с вами он всегда будет искренним и только улыбок вам 😉!", - обратилась Лилия в подписи.

Пользователи оценили старания Ребрик и ее семьи:

"Ваша семья, это улыбка, тепло, и пример для подражания!!! 👍👍💕"

"Так, а самую маленькую, беленькую почему не нарядили? 😮"

"Искренне - это не на камеру!"

"Собачка обиженно так посмотрела на вас: "А почему я еще не в желтом?!" 😅"

"Говорим Дикие - подразумеваем весёлые, говорим весёлые - подразумеваем Дикие😍😂"

"Глядя на вас - сразу улыбка ☀️😃 ... яркие и замечательные 👏"

Напомним, что модница Лилия Ребрик покрутилась в ярких нарядах, засветив стройную фигуру: "Выбирайте...".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик показала себя с мужем в дико пикантных позах: "Как говорила Верка Сердючка...".