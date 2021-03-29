Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала таланты своей старшей дочки Дианы
Как передает Politeka.net, Ребрик вместе с мужем воспитывает двух прекрасных дочерей. Несмотря на загруженность на работе, телеведущая старается проводить как можно больше времени со своей семьей. На свежем видео, которое актриса опубликовала в Инстаграм, она показала, как развлекается по вечерам со старшей дочкой Дианой, которой 8 лет.
Лилия, как прогрессивная мама, решила исследовать молодежную социальную сеть Тик Ток и записала танец вместе с дочкой. Девчонки стояли на улице и были тепло одеты. Стоит отметить, что Диана и Лилия очень красиво двигались. Это не удивительно, ведь муж Лилии Ребрик хореограф. С ним она познакомилась во время участия в шоу «Танцы со звездами».
«Вечерняя зарядка», - подписала видео с дочкой Ребрик.
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В комментариях ей оставили массу приятных отзывов. Не обошлось и без критики.
«Хватит пиариться, надоела уже», «Мамина копия», «Ничего себе, у вас дочка такая харизматичная) круто!», «Ну вы девчонки», «Умнички», «Мимика Ди, это просто огонь... крутая малая», «ого, девочка такая харизматичная, кайф», «Классный драйвовый танец получился!», - пишут пользователи сети.
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