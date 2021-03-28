Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як вони разом з чоловіком відкрили дачний сезон

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ребрик у соцмережі.

Так, в акаунті телеведучої з'явились фото, на яких вона разом з чоловіком позує на їхній дачі.

Цими знімками Ребрик урочисто оголосила про відкриття дачного сезону.

"От і відкрився найпопулярніший тренажерний зал під назвою "САД-ГОРОД". Дачний сезон розпочато! Питайте, що цікаво дізнатися про дачу, про рослини... Спробую ділитися. Ну і від вас чекаю корисних порад для нас, новачків у цій справі). P.S. Нагадаю, в минулому році ми облаштували свій затишний закуток завдяки карантину", - написала вона.

На нових фото Андрій Дикий тримає свою дружину на руках, а вона кумедно розкинула ноги у різні боки.

Ребрик не стала уточнювати, де саме знаходиться їхня дача, однак, судячи з фото, місце мальовниче - навкруги видно сосновий ліс.

"Як говорила Вєрка Сердючка в одному зі своїх монологів: "Зірка не зірка, а свій город треба мати", "Дуже-дуже позитивне і неперевершене подружжя! Бажаю вам взаємного кохання і щастя!", "Самі за територією доглядаєете, чи є людина?", "Самі) @andrii_dykyi тримає все під контролем, і це кайф", - йдеться у коментарях.

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