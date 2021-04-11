Відома телеведуча Лілія Ребрик показала, як проводить час з чоловіком

Як пише Politeka.net, Лілія радує українців не тільки своїми появами в ранкових шоу, але і в Інстаграмі, де за красунею стежать сотні тисяч людей. Ребрик вирішила цього разу опублікувати відео з чоловіком Андрієм Диким, за яким заміжня красуня вже 10 років.

На кадрах пара спочатку танцювала в одному вбранні, а після цього Лілія змінила свій костюм. В кінці відео Ребрик застрибнула на Андрія, піднявши руку вгору.

Фанати відразу засипали променисту пару компліментами:

"Ой, ну, ви круті. А є моменти, коли ви не танцюєте", "які ж ви круті. Дуже приємно стежити за вами, просто нереально стримувати посмішку після перегляду подібних відео", " Красиві! Ви еталон, якою має бути сім'я! Молодці!", "Круті і неймовірні, запальні і дикі","молодці, запалили", "Ох і крутить!".

Повідомлялося, що відома актриса і телеведуча Лілія Ребрик зачарувала весняними нарядами і радісним настроєм.

У сторіс свого Instagram відома телеведуча, яка стала улюбленицею, завдяки своєму життєрадісному характеру, показала п'ять різноманітних нарядів.

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