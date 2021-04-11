Известная телеведущая Лилия Ребрик показала, как проводит время с мужем

Как пишет Politeka.net, Лилия радует украинцев не только своими появлениями в утренних шоу, но и в Инстаграме, где за красоткой следят сотни тысяч человек. Ребрик решила в этот раз опубликовать видео с мужем Андреем Диким, за которым замужем красотка уже 10 лет.

На кадрах пара сначала танцевала в одном наряде, а после этого Лилия сменила свой костюм. В конце видео Ребрик запрыгнула на Андрея, подняв руку вверх.

Фанаты сразу засыпали лучезарную пару комплиментами:

"Ой, ну, вы крутые. А есть моменты, когда вы не танцуете", "Какие же вы крутые. Очень приятно следить за вами, просто нереально сдерживать улыбку после просмотра подобных видео", "Красивые! Вы эталон, какой должна быть семья! Молодцы!", "Крутые и невероятные, зажигательные и дикие", "Молодцы, зажгли", "Ох и крутит!".

Сообщалось, что известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик очаровала весенними нарядами и радостным настроением.

В сторис своего Инстаграм известная телеведущая, которая стала любимицей, благодаря своему жизнерадостному характеру, показала пять разнообразных нарядов.

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