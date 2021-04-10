Известная телеведущая Лилия Ребрик показала себя и рассказала о советах

Как пишет Politeka.net, обворожительная красотка радует украинцев не только в утренних эфирах на телевидении, но и восхищает своим творчеством в социальных сетях, где за Ребрик следят сотни тысяч фанатов.

В этот раз Лилия решила показать свою растяжку, задрав ногу на уровень головы. Девушка смеялась, радуя украинцев безупречной улыбкой.

"Платье - бомбаракета" - "Ух! Наденьте лучше брюки, кто вам это платье дал ?!"

"Обожаю ваши танцы" - "Зачем вы танцуете ?! Лучше - борщ сварить"

"Прыгаете - будто в воздухе летаете" - "Ну, не знаю, я бы не советовала прыгать в кадре, если не умеете!"

"У Дианы столько подписчиков в инстаграм" - "Боже, зачем ребенка в инстаграм ?!",

"Какие красивые у вас были Кудри в эфире!" - "Кто вам такое накрутил ?! Лучше выпрямляйте волосы! "

И это - очень короткий срез с моей "ЛС" в инстаграм. И нет, это не рубрика «как я отношусь к критике», это скорее из разряда, как говорят по-русски, "совет свой себя посоветуй. Как реагируете на непрошеные советы? Часто они вас раздражают? Как реагируете на непрошеные советы? Часто они вас раздражают? Я уже привыкла относиться к ним философски", - написала Ребрик.

Фанаты, включая Ольгу Сумскую, поставили почти шесть тысяч лайков и написали комментарии:

"Я вас обожаю, вы очень красивая, харизматичная, радостная, талантливая, счастливая, от вас можно заряжаться", "Супер-позитив - это про вас. Всегда рад видеть вас в ленте".

Напомним, Лилия Ребрик зарядила украинцев настроением, устроив танцы в белой маечке

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