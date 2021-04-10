Известная телеведущая Лилия Ребрик показала себя и рассказала о советах
Как пишет Politeka.net, обворожительная красотка радует украинцев не только в утренних эфирах на телевидении, но и восхищает своим творчеством в социальных сетях, где за Ребрик следят сотни тысяч фанатов.
В этот раз Лилия решила показать свою растяжку, задрав ногу на уровень головы. Девушка смеялась, радуя украинцев безупречной улыбкой.
"Платье - бомбаракета" - "Ух! Наденьте лучше брюки, кто вам это платье дал ?!"
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
54-летняя Сумская наделала шуму дерзким перевоплощением в Джей Ло: «Мадам из борделя…»
Оборвалась жизнь знаменитого актера, врачи делали все возможное: "Ушел вслед за своими близкими друзьями - Гафтом и..."
Постаревшая Пугачева без макияжа и парика расслабилась в руках Галкина: "Теперь видно, что она настоящая…"
Украина утопает в снегу, на термометрах -17: какие регионы страдают больше всего
"Обожаю ваши танцы" - "Зачем вы танцуете ?! Лучше - борщ сварить"
"Прыгаете - будто в воздухе летаете" - "Ну, не знаю, я бы не советовала прыгать в кадре, если не умеете!"
"У Дианы столько подписчиков в инстаграм" - "Боже, зачем ребенка в инстаграм ?!",
"Какие красивые у вас были Кудри в эфире!" - "Кто вам такое накрутил ?! Лучше выпрямляйте волосы! "
И это - очень короткий срез с моей "ЛС" в инстаграм. И нет, это не рубрика «как я отношусь к критике», это скорее из разряда, как говорят по-русски, "совет свой себя посоветуй. Как реагируете на непрошеные советы? Часто они вас раздражают? Как реагируете на непрошеные советы? Часто они вас раздражают? Я уже привыкла относиться к ним философски", - написала Ребрик.
Фанаты, включая Ольгу Сумскую, поставили почти шесть тысяч лайков и написали комментарии:
"Я вас обожаю, вы очень красивая, харизматичная, радостная, талантливая, счастливая, от вас можно заряжаться", "Супер-позитив - это про вас. Всегда рад видеть вас в ленте".
Напомним, Лилия Ребрик зарядила украинцев настроением, устроив танцы в белой маечке
А еще Politeka писала, что встревоженная Лилия Ребрик задела украинцев за живое трогательным обращением
Также Politeka сообщала, что Лилия Ребрик вместе с мужем и дочерьми подняла настроение зажигательным танцем