Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как проходят съемки сериала «Папаньки»

Как передает Politeka.net, последние несколько дней Ребрик активно постит у себя в Инстаграм кадры со съемок популярного сериала. Как известно, в третьем сезоне «Папанек» актриса будет играть беременную жену главного героя. На свежих кадрах Ребрик показала, как веселится на съемках со своей эффектной подружкой – коллегой по сериалу, актрисой Ольгой Лукьяненко.

Видео получилось невероятно светлым и позитивным. При этом оно было очень соблазнительным, потому что две эффектных блондинки решили спустить свои платья и оголить хрупкие плечики. Девушки смеялись и очень старались выглядеть в кадре красиво. Розовые платья придали образам пикантности.

«Наши фото это традиция», - подписала видео 39-летняя Ребрик.

Ранее мы писали, что спортивная Лилия Ребрик решила показать свою растяжку, задрав ногу до уровня головы. Актриса смеялась, радуя украинцев безупречной белоснежной улыбкой. Талант звезды удивил многих ее поклонников, которые, видимо забыли, что за плечами актрисы участие в «Танцах со звездами». Именно на танцевальном шоу, кстати, Ребрик встретила своего мужа.

Напомним, что Лилия Ребрик зарядила украинцев настроением, устроив танцы в белой маечке: "Сколько у вас энергии?".

Как сообщала Politeka, «беременная» Лилия Ребрик заставила Крутоголова из «Дизель шоу» визжать от восторга: «Он говорит…».

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик не стала скрывать свою дикую страсть, оседлав мужа и сняв все на видео: "Ох и крутит!".