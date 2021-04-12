Ось це так!

Відома актриса і телеведуча Лілія Ребрик здивувала виглядом з величезним животом

Як передає Politeka.net, в Instagram актриси з'явилося відео, на якому вона позувала в довгій рожевій сукні, яка вигідно підкреслила вагітний животик. На колінах біля актриси стояв глава "Дизель шоу", актор і комік Єгор Крутоголов. Він притиснув вухо до живота і щось слухав.

"Ну що? Що, що, що?",- промовила задоволена Ребрик.

"Він каже. Каже, що прем'єра "Папанек" вже завтра", - прокричав Крутоголов.

Як виявилося, відео було рекламою нового сезону серіалу, виробництвом якого займається "Дизель шоу". Лілія і Єгор в серіалі грають подружню пару. Судячи з усього, в нових серіях героїня Ребрик народить.

Раніше ми писали, що Лілія Ребрик вирішила підняти настрій своїм шанувальникам. Перед ефіром в студії актриса влаштувала запальні танці. Красуня була одягнена в елегантний костюм, який надав її образу пікантності.

Як відомо, чоловік Лілії професійний танцюрист. Їх любов спалахнула на зйомках «Танців з зірками». Саме тому актриса дуже любить танцювати і у неї це добре виходить. Періодично вона танцює для шанувальників зі совим чоловіком.

Нагадаємо, що стривожена Лілія Ребрик зачепила українців за живе зворушливим зверненням:"це наше життя...".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик не стала приховувати свою дику пристрасть, осідлавши чоловіка і знявши все на відео: "Ох і крутить!".

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик, задерши ногу на камеру, різко відповіла українцям на критику: "я вже звикла ставитися до них...".