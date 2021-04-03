Відома актриса і телеведуча, красуня Лілія Ребрик показала кілька кадрів після виступу з театральною трупою в Запоріжжі, зачарувавши милими кадрами

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Лілія Ребрик покрасувалася перед українцями в новому образі, показавши як може перевтілюватися. А також поділилася своїми тривогами і надіями, написавши Великий пост про вплив коронавірусу на життя театралів.

Лілія написала, що для акторів театру гра для глядача - це справжнісіньке життя. "Пандемія підрізала нам, театралам, крила 😢 тільки вчора я приїхала із Запоріжжя( місто не в червоній зоні), де грала виставу і вже після задумалася: як же важко усвідомлювати, що через коронавірус навіть не знаєш, коли знову вийдеш на сцену!",- написала Лілія.

Актриса зізналася, що на сцені "Молодого" вона виступає вже 20 років. Також розповіла які ролі вона грала, і як перевтілювалася в кожну, як проживала, і з якої ролі почала кар'єру.

Моя перша роль на сцені Молодого - Уляна в «Сватанні на Гончарівці». І саме вона мене прославила.",- зізнається Лілія. Актриса розповіла кумедний випадок, який трапився на сцені театру, коли фартух їй зав'язали на виворіт, там, де була підписана її прізвище. Наприкінці свого трепетного поста Лілія написала:

"Ходіть частіше в театр, грати для вас - це наше життя! Нехай ця пандемія завершиться і все буде, як раніше!",- написала актриса.

Шанувальники відгукнулися на пост Лілії, написавши безліч приємних слів актрисі, і запевнивши, що ми всі зуміємо подолати, і цю пандемію теж.

"Яка ви гарна😍👏🔥", "Бажаю кожному як найшвидше тільки зелених зон. А артистам повні зали🙏", "Чекаємо на Вас у м. Кропивницький ❤️ ❤️❤️❤️❤️", "агато чого перекреслив Вірус( Але і це подолаємо!🙏 ", "Обожнюю театр. Місце де можна по-справжньому кайфонути Гарнюня яка😍😍🥰❤️🎭😇", - написала шанувальники талановитої актриси.

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