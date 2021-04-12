Вот это да!

Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик удивила видом с огромным животом

Как передает Politeka.net, в Инстаграм актрисы появилось видео, на котором она позировала в длинном розовом платье, которое выгодно подчеркнуло беременный животик. На коленях возле актрисы стоял глава «Дизель шоу», актер и комик Егор Крутоголов. Он прижал ухо к животу и что-то слушал.

«Ну что? Что, что, что?», - проговорила довольная Ребрик.

«Он говорит. Говорит, что премьера «Папанек» уже завтра», - прокричал Крутоголов.

Как оказалось, видео было рекламой нового сезона сериала, производством которого занимается «Дизель шоу». Лилия и Егор в сериале играют супружескую пару. Судя по всему, в новых сериях героиня Ребрик родит.

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик решила поднять настроение своим поклонникам. Перед эфиром в студии актриса устроила зажигательные танцы. Красотка была одета в элегантный костюм, который придал ее образу пикантности.

Как известно, муж Лилии профессиональный танцор. Их любовь вспыхнула на съемках «Танцев со звездами». Именно поэтому актриса очень любит танцевать и у нее это хорошо получается. Периодически она танцует для поклонников со совим мужем.

Напомним, что встревоженная Лилия Ребрик задела украинцев за живое трогательным обращением: "Это наша жизнь…".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик не стала скрывать свою дикую страсть, оседлав мужа и сняв все на видео: "Ох и крутит!".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик, задрав ногу на камеру, резко ответила украинцам на критику: "Я уже привыкла относиться к ним...".