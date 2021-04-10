Відома телеведуча Лілія Ребрик показала себе і розповіла про поради
Як пише Politeka.net, чарівна красуня радує українців не тільки в ранкових ефірах на телебаченні, а й захоплює своєю творчістю в соціальних мережах, де за Ребрик стежать сотні тисяч фанатів.
Цього разу Лілія вирішила показати свою розтяжку, задерши ногу на рівень голови. Дівчина сміялася, радуючи українців бездоганною посмішкою.
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І це-дуже короткий зріз з моєї " ЛС " в Instagram. І ні, це не рубрика» як я ставлюся до критики", це скоріше з розряду, як кажуть по-російськи, " рада свій себе порадь. Як реагуєте на непрохані поради? Часто вони вас дратують? Як реагуєте на непрохані поради? Чи часто вони вас дратують? Я вже звикла ставитися до них філософські",- написала Ребрик.
Фанати, включаючи Ольгу Сумську, поставили майже шість тисяч лайків і написали коментарі:
"Я вас обожнюю, ви дуже красива, харизматична, радісна, талановита, щаслива, від вас можна заряджатися", "Супер-позитив - це про вас. Завжди радий бачити вас у стрічці".
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