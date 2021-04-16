Відома українська ведуча і актриса Лілія Ребрик поділилася своїми планами на відпочинок з сім'єю, поміркувавши на тему того, що краще: рідні стіни або Мальдіви

Як і багато українців знаменитість задумалася про те, де проводити свою відпустку в цьому році в умовах пандемії. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Ребрик поскаржилася на те, що через карантин і локдаун планувати відпочинок стає практично неможливо.

"Я вже не знаю чи вирветься наша Дика сімейка кудись за кордон! Хоча, Звичайно, так хочеться ... Незрозуміло, як з тими карантинами і локдаунами щось планувати!!", - заявила актриса.

Втім, вона зазначила, що їх сімейство вже готуватися замінити всі заморські радощі і пам'ятки українськими. Втім, це не скасовує того, що вони б не відмовилися від відпочинку на Мальдівах.

"І насправді - не скаржимося! Будинки добре, ми любимо проводити час всією сім'єю і відчуваємо себе однаково щасливими як на Мальдівах, так і в рідних стінах! Ну ок - на Мальдівах може трішечки щасливіше", - додала Ребрик.

Вона також поділилася фото, на якому позує на березі озера в стильному бежевому костюмі.

Шанувальники знаменитості тут же відгукнулися на її пост.

"Дуже хочеться вирватися неважливо куди, просто трохи перезавантажитися", "з планів поки тільки ремонт", "красуня", "дуже хочеться", - пишуть люди.

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