Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась своими планами на отдых с семьей, поразмышляв на тему того, что лучше: родные стены или Мальдивы

Как и многие украинцы знаменитость задумалась о том, где проводить свой отпуск в этом году в условиях пандемии. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Ребрик пожаловалась на то, что из-за карантина и локдаунов планировать отдых становится практически невозможно.

«Я уже не знаю вырвется ли наша дикая семейка куда-то за границу! Хотя, конечно, так хочется ... Непонятно, как с теми карантинами и локдаунамы что-то планировать!!», - заявила актриса.

Впрочем, она отметила, что их семейство уже готовиться заменить все заморские радости и достопримечательности украинскими. Впрочем, это не отменяет того, что они бы не отказались от отдыха на Мальдивах.

«И на самом деле - не жалуемся! Дома хорошо, мы любим проводить время всей семьей и чувствуем себя одинаково счастливыми как на Мальдивах, так и в родных стенах! Ну ок - на Мальдивах может немножечко счастливее», - добавила Ребрик.

Она также поделилась фото, на котором позирует на берегу озера в стильном бежевом костюме.

Поклонники знаменитости тут же откликнулись на ее пост.

«Очень хочется вырваться неважно куда, просто немного перезагрузиться», «Из планов пока только ремонт», «Красотка», «Очень хочется», - пишут люди.

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