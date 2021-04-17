Известная телеведущая Лилия Ребрик показала несколько стильных образов

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик радует украинцев не только своими эфирами по утрам, но еще и снимается в фильмах, сериалах, а также на сцене театра. Красотка не забывает и о социальных сетях, где показывает себя в обычной жизни.

На первом фото Лилия показалась без мейкапа, надев майку и штаны. Девушка стояла перед зеркалом, согнув ножку.

"Очень довольна", - подписала фото актриса.

На втором фото Ребрик показалась в платье с декольте. А после этого еще добавила интересный элемент для рук и шеи.

"Как лучше?", - написала красотка и предложила выбрать один из вариантов.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как Лилия выбросила снимки в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Мы писали, что известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась своими планами на отдых с семьей, поразмышляв на тему того, что лучше: родные стены или Мальдивы.

В своем Инстаграм Ребрик пожаловалась на то, что из-за карантина и локдаунов планировать отдых становится практически невозможно.

Напомним, Ребрик пошалила с эффектной подружкой, приспустив платье на камер

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