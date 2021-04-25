Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик похвасталась семейной идиллией с мужем и детьми

Звезда с 2011 года состоит в браке с известным хореографом Андреем Диким, пишет Politeka.net. Сейчас пара воспитывает двоих дочерей, Диану и Полину.

Ребрик нередко показывает кадры семейной идиллии. Так, например, в одном из последних постов в Инстаграм телеведущая с мужем и детьми сделали позитивные снимки на природе.

"Идеальное фото в Вербное воскресенье и в день дочерей 👨👩👧👧! Светлый день на душе и в мыслях так тепло даже несмотря на совсем невесеннюю весну! Я не устаю благодарить судьбу за таких красивых, умных и веселых девочек!", - написала Лилия.

В посте счастливая мать описала своих детей, которые, по ее словом, мудрые и с характером. Девочки уже учат родителей, благодаря чему взрослые стали смотреть на мир другими глазами.

"Они учат нас радоваться мелочам и искренне удивляться тому, чему мы уже давно не удивляемся! Ну и, конечно, они делают нас добрее, а иногда - даже слабее, чем мы, когда обнимают, целуют, просят нежность и... что-то купить, о чем давно мечтают 🤣", - поделилась звезда.

"Вообще-то мы идеальный квартет ❤️ Пишите имена своих дочерей, благодарите судьбу, что они у вас есть! 👇 пусть эта светлая вербное воскресенье наполнит наши сердца любовью!", - подытожила Ребрик.

"Идеальная семья 😌😍😍", "Всегда на позитиве👏Добра вам❤️", "Это же надо так одна дочь мамина, а вторая папина", "Лилия, Вашей семье желаю всего наилучшего! ❤️ Счастье, благосостояния и любви! Вы великолепны! 🔥", - прокомментировали пользователи сети.



Напомним, Лилия Ребрик показала свой утренний рацион, фото вкусняшек: "Можно и позавтракать".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в майке и шортиках подала украинцам хороший пример: "Надоело карантинить".

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