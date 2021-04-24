Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик пожаловалась на холод и поделилась с украинцами полезным рецептом

Как пишет Politeka.net, знаменитость опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. В нем она пожаловалась на холодную весну и рассказала о том, что не любит мерзнуть.

«Всю эту апрельскую неделю мне приходилось выезжать на работу в пуховике… Честно говоря, давно не помню такой неласковой весны!», - написала Ребрик.

Она добавила, что через пару дней стала брать с собой еще и пальто.

Ведущая рассказала, что хотела поделиться с подписчиками рецептами для пикников, однако из-за такой погоды они пока не актуальны. В связи с этим Ребрик опубликовала рецепт пирога к чаю.

На 6 порций пирога нужны: 1 банан, 1 яйцо, стакан муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, соль, 0,25 стакана молока, полстакана сахара, 50 мл масла. Банан нужно мелко нарезать и раздавить вилкой до состояния пюре. В него нужно добавить соль и сахар, перемешать. Дальше нужно добавить яйцо и молоко и снова перемешать.

«В другой посуде перемешайте муку, соль и разрыхлитель. Просейте эту массу через сито и добавьте к банановой смеси. Все тщательно перемешайте - тесто должно быть по консистенции как сметана. Перелейте его в чашу мультиварки и готовьте в режиме «выпечка» в течение 60 минут. Затем остудите и для красоты посыпьте сахарной пудрой или натрите на терке шоколадную стружку», - написала ведущая.

Она добавила, что этот пирог «мягенький и ароматный».

Пост Ребрик сопроводила фото, на котором она позирует в черно-розовой майке и с чашкой в руках.

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